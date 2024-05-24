Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"

Konya'nın Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde oturan kasap Hüseyin Akbulut (33), 8 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi olan Zeliha Akbulut'u, 31 Ağustos 2023'te bıçaklayıp, tabanca ile öldürdü. Teslim olan Akbulut tutuklanırken, genç kadının cenazesi Ilgın ilçesinde toprağa verildi.

TAHRİK İNDİRİMİ ALMAK İÇİN CEZAEVİNDEN TELEFONLA ARADI, TEHDİT ETTİ

Hüseyin Akbulut'un ilk duruşmadan sonra geçen mart ayında cezaevinden telefonla aradığı komşusunun oğlu E.Y.'yi 'eşiyle ilişkisi olduğu'na yönelik yalancı şahitlik yapmak için tehdit ettiği öne sürüldü. Cihanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan E.Y., ifadesinde "Senin 2 kelimen beni 20 sene aşağıya indirecek. Sadece sen gel, mahkemeye ifadeni ver, kimse bilmeyecek bunu" dediği belirtildi. E.Y.'nin ise "Ben ne seni, ne de karını tanırdım. Babamın evinin yanında 2 ay oturmuşsun. Ben ailemi sadece ziyarete geliyordum. Seni ve karını hiç görmedim. Bana iftira atıyorsun. Benim adımı lekelemeye çalışıyorsun. Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da" diye cevap verdiği kaydedildi. Telefon görüşmesinin devamında Hüseyin Akbulut'un, "Bu konu kimsenin ağzından çıkmaz. Sen gel mahkemede ifadeni ver" dediğini, E.Y.'nin ise "Eğer ben böyle bir şey yaptıysam delili ispatı vardır. Mahkeme beni çağırırsa giderim. Delili ispatı varsa polis gelir beni evimden alır ama ben böyle bir şey yapmadım bu senin bana attığın bir iftira" diye yanıt verdiği bildirildi. Bunun üzerine Hüseyin Akbulut'un, "Son söyleyeceğin bu mu? Ben senin çoluğuna çocuğuna acıdığım için seni azat ettim ama yanlış yapmışım. Ben bunu 20 sene değil 30 sene yatarım ama buradan çıkarım bu konu kapanmaz. Bugün benim sana dediklerimi 20 sene sonra sen bana diyeceksin. O zaman da ben sıkıntı yok diyeceğim" dediği ifade edildi.