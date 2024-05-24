Cem Yılmaz'a kötü haber

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın özel haberine göre; Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp 40 bin Türk lirası olarak ödenmesi talebiyle ilgili Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararını verdi. Yargıtay, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi’nin kararını onayarak Cem Yılmaz’ın 10 bin dolar nafaka ödemeye devam etmesine hükmetti.

2013'TE BOŞANDILAR

Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirdi. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etti. Boşanma protokolünün imzalandığı tarihte dolar kurunun 2 lira 13 kuruş olduğunu kaydeden Cem Yılmaz, dolar kurunun artışını ve pandemi döneminde gelirinin azaldığını belirtti. Cem Yılmaz, bu gerekçeyle 2022'de dava açarak iştirak davasının Türk Lirası cinsine uyarlanmasını ve aylık 40 bin liraya indirilmesini istedi.

Ahu Yağtu ise çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Cem Yılmaz’ın talebinin reddedilmesini istedi.