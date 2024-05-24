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        Haberler Yaşam Dogecoin'in simgesi Kabosu hayatını kaybetti

        Dogecoin'in simgesi Kabosu hayatını kaybetti

        Dogecoin ve Shiba Inu gibi kripto para birimlerinin simgesi olan köpek Kabosu, hayatını kaybetti. Lösemi ve karaciğer hastalığından muzdarip olan Shiba Inu cinsi köpek 'internetin Mona Lisa'sı' olarak tanımlanıyordu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:26
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        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
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        Dogecoin ve Shiba Inu gibi kripto para birimlerinin yüzü olan internet fenomeni köpek Kabosu hayatını kaybetti.

        2022 yılından bu yana karaciğer hastalığı ve lösemi tedavisi gören Kabosu için 26 Mayıs Pazar günü Japonya'nın Narita kentinde veda töreni düzenleneceği belirtildi.

        Shiba Inu cinsi köpeğin sahibi Atsuko Sato, Kabosu'nun hayranlarına teşekkür ederek "Onu okşarken sanki uyuyormuş gibi sessizce hayata veda etti. Bence Kabo-chan dünyanın en mutlu köpeğiydi. Bu beni dünyanın en mutlu sahibi yapar" diye yazdı.

        KABOSU NASIL FENOMEN OLDU?

        Bir kurtarma köpeği olan Kabosu'nun gerçek doğum günü bilinmiyordu ancak Sato, köpeğinin yaşının 18 olduğunu tahmin ediyordu.

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        Sato, köpeği 2010'da bir çiftlikten kurtardıktan 2 yıl sonra, evcil hayvanının patilerini üst üste koyduğu bir pozunu paylaştı.

        Kabosu'nun fotoğrafını blogunda yayınlayan Sato, paylaşımın Reddit adlı çevrimiçi haber ve tartışma sitesinde yayılmasını sağladı. Ve sevimli köpeğin fotoğrafı kısa sürede dünyaya yayıldı.

        Öyle ki sevimli köpek iki yazılım mühendisi tarafından bir şaka olarak başlatılan ve şu anda 23 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli 8. kripto para birimi Dogecoin'e ilham verdi.

        Bunun yanında fenomen poz, 4 milyon dolara satılan bir dijital sanat eseri haline de geldi.

        Köpek Kabosu, 'internetin Mona Lisa'sı' olarak tanımlanıyordu.

        *Haberin görselleri kabosu112.exblog.jp ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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        #shiba inu
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