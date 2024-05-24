Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Refah'a saldırılarıyla ilgili aldığı kararı açıkladı.

Son mahkeme kararından bugüne, Refah'ta insani durumun daha da kötüleştiğini bildiren mahkeme, alınan geçici önlemlerin sonucu değiştirmediğinin altını çizdi.

800 bin kişinin yerinden edildiğini bildiren Mahkeme, Refah'ın durumunu, "felaket" olarak nitelendirirken, İsrail'in tahliye ve diğer önlemlerinin, Filistinlilerin acılarını hafifletmek için yeterli olduğunun düşünülmediğini açıkladı.

Mart 2024 tarihinde alınan kararı değiştirdiklerini belirten Mahkeme, geçici önemlerin değerlendirilmesi neticesinde, İsrail'in askeri operasyonu 'derhal' sonlandırması gerektiğine karar verdi.

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Mahkeme, İsrail'den bir ay içinde bir 'tedbir raporu' vermesini de talep etti. Refah sınır kapısının derhal açılmasına karar veren Mahkeme, "İsrail yardımları engelliyor, bu kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Ayrıca Gazze Şeridi'ne BM ve yetkili tüm kuruluşların erişiminin sağlanması ve soykırım iddialarının yerinde incelenmesi için sorumlulara izin verilmesine karar verildi.

ULUSLARARASI ADALET DİVANI

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde olan Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler'in (BM) başlıca yargı organı.

Uluslararası Adalet Divanı, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi tarafından seçilen 15 yargıçtan oluşuyor.