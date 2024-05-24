Evlilik sonrası ilk görüntü
Ünlü oyuncular Hande Erçel ile Melisa Aslı Yazıcı, Cannes'da düzenlenen etkinliklerde görüntülendi. Erçel'e; sevgilisi Hakan Sabancı, Melisa Aslı Yazıcı'ya ise futbolcu eşi Yusuf Yazıcı eşlik etti
Türk oyuncular, bu yıl da Cannes'da boy gösterdi. Bazı isimlerler, 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapmasında düzenlenen galalara katılırken, bazı oyuncular da şehirde düzenlenen festival dışı bazı organizasyonlarda yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde, ABD yapımı 'Megalopolis' adlı filmin galasına yalnız katılan Hande Erçel'e sonraki günlerde sevgilisi Hakan Sabancı eşlik etti.
Âşıklar, dün düzenlenen bir etkinlikte kırmızı halıda birlikte boy gösterdi.
Hande Erçel, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.
Geçtiğimiz hafta milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Yazıcı da bir markanın işbirliğiyle Cannes'da düzenlenen etkinliklere katıldı.
2011 Türkiye Güzeli'ne eşi Yusuf Yazıcı eşlik etti.
Oyuncu, davete hazırlanırken otel odasının balkonundan böyle objektiflere yansıdı.
Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu da bu fotoğrafları, sosyal medya hesabından yayımladı.
Yusuf Yazıcı'nın, Melisa Aslı Pamuk'un Fransa'da yaşamak istemediği için takımıyla sözleşme yenilemediği basına yansımıştı.