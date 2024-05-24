İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 15 Nisan 2022'de Devrim Gürkan (31), tartıştığı babası Haşmet Gürkan'ı (54) bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Duruşmada söz verilen maktul Haşmet Gürkan'ın annesi Gülümser Gürkan, "Babasını sırtından defalarca bıçaklayarak öldürmüş. Yere düşmüş orada da bıçaklamaya devam etmiş. Böyle bir insan olabilir mi? En ağır cezanın verilmesini talep ediyorum" dedi.

Haşmet Gürkan'ın kardeşi Mustafa Gürkan da sanığın olayı planlayarak ve eziyet çektirerek yaptığını iddia ederek indirim uygulanmadan en ağır cezanın verilmesini istedi.

BABASI KÖTÜ DAVRANIYORMUŞ

Duruşmada son sözü sorulan sanık Devrim Gürkan ise babasının kendisine kötü davrandığını öne sürerek olaydan dolayı pişman olduğunu belirtti.

'İNDİRİMSİZ' AĞIR MÜEBBET HAPİS ALDI

Mahkeme başkanı, sanık Devrim Gürkan'ın "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçunu işlediği anlaşıldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına, pişmanlık göstermeyen davranışları ile eylemden sonraki tutum ve davranışları dikkate alınarak takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan anne Gülümser Gürkan, "Ben 24 aydan beri bugünü bekliyordum. Oğlumu kaybettiğim için çok acı çektim. Adalet yerini buldu, mahkeme gereğini yerine yaptı." dedi.