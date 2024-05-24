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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babası Haşmet Gürkan'ı öldüren Devrim Gürkan'a ağır müebbet hapis cezası verildi

        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!

        İzmir'de tartıştığı babası Haşmet Gürkan'ı bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan 31 yaşındaki Devrim Gürkan, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Haşmet Gürkan'ın annesi Gülümser Gürkan, "Babasını sırtından defalarca bıçaklayarak öldürmüş. Yere düşmüş orada da bıçaklamaya devam etmiş. Böyle bir insan olabilir mi? En ağır cezanın verilmesini talep ediyorum" dedi. Devrim Gürkan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:56 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:10
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        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
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        İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde, 15 Nisan 2022'de Devrim Gürkan (31), tartıştığı babası Haşmet Gürkan'ı (54) bıçaklayarak öldürmüş, daha sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENMİŞTİ

        Babasını bıçaklayarak öldüren Devrim Gürkan.
        Babasını bıçaklayarak öldüren Devrim Gürkan.

        AA'da yer alan habere göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Haşmet Gürkan 54 yaşındaydı.
        Haşmet Gürkan 54 yaşındaydı.

        İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Devrim Gürkan (31), müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

        "ONA EN AĞIR CEZAYI VERİN"

        Duruşmada söz verilen maktul Haşmet Gürkan'ın annesi Gülümser Gürkan, "Babasını sırtından defalarca bıçaklayarak öldürmüş. Yere düşmüş orada da bıçaklamaya devam etmiş. Böyle bir insan olabilir mi? En ağır cezanın verilmesini talep ediyorum" dedi.

        KARDEŞİ İNDİRİM YAPILMAMASINI İSTEDİ

        Haşmet Gürkan'ın kardeşi Mustafa Gürkan da sanığın olayı planlayarak ve eziyet çektirerek yaptığını iddia ederek indirim uygulanmadan en ağır cezanın verilmesini istedi.

        Taraf avukatlarının savunmalarının ardından savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        BABASI KÖTÜ DAVRANIYORMUŞ

        Duruşmada son sözü sorulan sanık Devrim Gürkan ise babasının kendisine kötü davrandığını öne sürerek olaydan dolayı pişman olduğunu belirtti.

        'İNDİRİMSİZ' AĞIR MÜEBBET HAPİS ALDI

        Mahkeme başkanı, sanık Devrim Gürkan'ın "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçunu işlediği anlaşıldığından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına, pişmanlık göstermeyen davranışları ile eylemden sonraki tutum ve davranışları dikkate alınarak takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Duruşma çıkışı gazetecilere açıklama yapan anne Gülümser Gürkan, "Ben 24 aydan beri bugünü bekliyordum. Oğlumu kaybettiğim için çok acı çektim. Adalet yerini buldu, mahkeme gereğini yerine yaptı." dedi.

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