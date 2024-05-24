Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme hattında düğüm çözülüyor!

Ligde dördüncü sıra için ise iki aday bulunuyor. 58 puandaki RAMS Başakşehir ve 56 puandaki Beşiktaş, son haftada 4.'lük mücadelesi verecek. RAMS Başakşehir deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Beşiktaş ise Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.