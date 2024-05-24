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        Bitlis'te apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde apartmanın beşinci katındaki dairede meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:34 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:34
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        Bitlis'te apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde apartmanın beşinci katındaki dairede meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

        Saray Mahallesi'ndeki apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Binadaki patlamanın ardından yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, güvenlik güçleri binadaki daireler ile çevredeki evleri tahliye etti.

        Patlamanın meydana geldiği beşinci kattaki daireden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, olay yerinde incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

        Bölgedeki çalışmalara katılan Arama ve Kurtarma Derneği (AKUT) İl Temsilcisi Fevzi Epözdemir, patlamanın nedeninin bilinmediğini, soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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