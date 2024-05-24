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        Haberler Yaşam Kadın 2024 Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı

        Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı

        77. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası dün gerçekleşti. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine dünyaca ünlü pek çok isim katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:19
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        AIDS hastalığı ile ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR'ın geleneksel galası 2024 Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşti. Bağış gecesine gösteri dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. İşte geceden kameralara yansıyanlar...

        Natasha Poly

        2

        Hande Erçel ve Hakan Sabancı

        3

        Demi Moore

        4

        Coco Rocha

        5

        Bella Thorne

        6

        Tatiana Korsakova

        7

        Diane Kruger

        8

        Elsa Hosk

        9

        Winnie Harlow

        10

        Isabeli Fontana

        11

        Hana Cross

        12

        Hana Cross

        13

        Heidi Klum ve kızı Leni

        14

        Leni Klum

        15

        Karolina Kurkova

        16

        Cher

        17

        Barbara Palvin

        *Haberin görselleri AP ve Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        #Cannes amfAR galası
        #Cannes
        #2024 cannes
        #haberler
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