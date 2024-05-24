Cannes'ın amfAR galasına ünlü yağdı
77. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galası dün gerçekleşti. AIDS hastalığıyla ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşunun gecesine dünyaca ünlü pek çok isim katıldı
AIDS hastalığı ile ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR'ın geleneksel galası 2024 Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşti. Bağış gecesine gösteri dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. İşte geceden kameralara yansıyanlar...
Natasha Poly
Hande Erçel ve Hakan Sabancı
Demi Moore
Coco Rocha
Bella Thorne
Tatiana Korsakova
Diane Kruger
Elsa Hosk
Winnie Harlow
Isabeli Fontana
Hana Cross
Hana Cross
Heidi Klum ve kızı Leni
Leni Klum
Karolina Kurkova