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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

        Son dakika haberi Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

        Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:53 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:55
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        Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı
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        Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.

        Demirli, "Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı" ifadelerini kullandı.

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