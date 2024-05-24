Son dakika haberi Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onayladı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.

Demirli, "Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı" ifadelerini kullandı.