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        Haberler Yaşam Atı bulabilecek misiniz? İnsanlar bu kurbağa resminde gizli olan atı bulmakta zorluk yaşıyor!

        Atı bulabilecek misiniz? İnsanlar bu kurbağa resminde gizli olan atı bulmakta zorluk yaşıyor!

        Görsel zeka oyunları beyninizi aktif hale getirmenin ve çalıştırmanın harika bir yoludur. Bu "optik illüzyonlar " gördüğünüz her şeyin her zaman olduğu gibi olmadığının kanıtıdır! Bu fotoğraftaki atı bulmakta çoğu kişi zorlanıyor. Siz kurbağa resmindeki atı bulabildiniz mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 23.05.2024 - 23:34
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        Görsel zeka bulmacaları zihnimizi dinç tutmak için bize büyük fayda sağlar. Bu kurbağa fotoğrafı internette büyük tartışmalara yol açtı. Kimisi atı bir bakışta bulurken kimileri de bulmakta büyük zorluk çekti. Peki siz kurbağa resmindeki atı görebiliyor musunuz?

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        BU FOTOĞRAFTA NE GÖRÜYORSUNUZ?

        Evet, bu bir kurbağa resmi. Ancak ilk bakışta göründüğünden daha fazlası var mı? Bu kurbağa resminin tamamen başka bir hayvan olduğunu görmek için biraz zaman ve sabır yeterli! Teknik olarak bu görüntü aslında bir optik illüzyon değil. Bunun nedeni, gerçek gözünüzdeki optikten çok, beyninizin nasıl çalıştığı ve görüntüyü nasıl algıladığıyla ilgili olmasıdır.

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        BİRAZ DAHA DETAYLI BAKIN

        Bu kurbağa resmine bir kez daha bakın. Bu sefer odaklanmanız gereken yer özellikle işaretlendi.

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        GÖRÜNTÜYÜ TERS ÇEVİRİN!

        Görüntüye ters baktığınızda gizli olan atı bulacaksınız.

        Kaynak: Mystical Raven

        Fotoğraf kaynak: Facebook

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