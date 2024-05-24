Papua Yeni Gine'de toprak kayması, Vietnam'da yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin öldüğünün tahmin edildiği bildirildi.

Avustralya kamu yayın kurumu ABC'nin haberine göre, başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

Görgü tanıkları toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirirken can kayıpları henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Sosyal medyada yer alan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.

MAYORKA'DA BİNA ÇÖKTÜ: 4 KİŞİ ÖLDÜ REKLAM İspanya'ya bağlı Akdeniz adası Mayorka'da dün bir binanın birinci katının çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını kaybetti, 7'si ağır almak üzere 16 kişi yaralandı. Mayorka Adası’ndaki Palma kentinde dün meydana gelen olayda, bir binanın birinci katının aniden çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını kaybetti.

Çöken katın yiyecek-içecek sunulan bir işletmeye ait olduğunu belirten acil durum yetkilileri, yaralanan 16 kişiden 7'sinin çok ağır olduğunu ifade etti. Yetkililer, yaralıların çoğunun birinci katın üstüne çöktüğü zeminde olduğunu kaydetti.

VİETNAM'DA APARTMANDA YANGIN: 14 ÖLÜ Vietnam'ın başkenti Hanoi'deki bir apartmanda çıkan yangında en az 14 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Vietnam’daki bir apartmanda çıkan yangın faciaya neden oldu. Ülkenin başkenti Hanoi’deki apartman gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri 24 kişinin bulunduğu binadaki yangına müdahale ederken, binanın 2 metre genişliğinde dar bir sokakta yer alması yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.