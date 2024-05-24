İzmir'in Buca ilçesinde olay, Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. Bucaspor taraftar gruplarından oluşan Buca Fun Club Derneği'nin eski başkanı, emlakçı Evren Yiğit (43), daha önceden tartıştığı Kemal Altın'ın (54) bulunduğu kahvehanenin önüne hafif ticari aracıyla geldi.

SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ ETMEYE BAŞLADI DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, araçtan inen Evren Yiğit, belinden çıkardığı tabancayla ateş etmeye başladı. Kurşunlar başka bir kahvehaneyi işleten Buca Belediyesi Meclis Üyesi de olan Kemal Altın ile müşterilerden Davut Orhan Fırat'a (30) isabet etti.

SİVİL POLİSLER UYARDI ANCAK DİNLEMEDİ Olay sırasında bölgede olan sivil polisler, Yiğit'e uyarıda bulundu. Ancak Yiğit, polislerin uyarılarına rağmen ateş etmeyi sürdürdü.

GÖĞSÜNDEN VE KOLUNDAN VURULDU Yiğit, o sırada çevredeki sivil polislerin açtığı ateş sonucu kolundan ve göğsünden yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 3 yaralı, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Yiğit, kurtarılamadı. Kemal Altın ile Davut Orhan Fırat tedavi sonrası taburcu edilirken, olay sırasında Evren Yiğit'in yanındaki C.Y. gözaltına alındı.