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        Apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama:1 ölü

        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada Bayram Yalçın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:25
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        Apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle patlama:1 ölü
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        BİTLİS'in Tatvan ilçesinde apartman dairesinde gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlamada Bayram Yalçın, hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Tatvan ilçesi Saray Mahallesi Seyhan Sokak’taki Miran Yapı Apartmanı’nda meydana geldi. Apartmanın 5’inci katındaki dairede gaz sızıntısı nedeniyle patlama oldu. Bu sırada evde bulunan Bayram Yalçın hayatını kaybetti. Apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Patlama ile ilgili inceleme başlatılırken, Yalçın’ın cenazesi otopsi işlemleri için Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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