Beşiktaş-Trabzonspor maçı yazar yorumları
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Trabzonspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup ederek kupayı 11. kez müzesine götürdü. Spor yazarları, siyah-beyazlıların Trabzonspor karşısında elde ettiği kupa zaferini kaleme aldı.
Ali Ece (Fanatik): Salih, Gedson kadar etkili olamasa da öyle bir anda sahneye çıktı ki Muleka’nın mükemmel pasının asist sayılmasını sağladı. Mert Günok da iyi kurtarışlar yaparken, yenilen golde hatası olan Necip normal sürenin kalanında mükemmel savaştı. Tabii Beşiktaş yine arefeyi gösterdi, bayram sabahı neşesini kursağımızda bıraktı.
Her hafta duran toptan saçmasapan goller yiyen bu oyuncu grubu yine yemeyi başardı, skoru 2-2’ye getiren golde Pepe bomboştu. Son anda ise Musrati en azından bonservis fiyatının amortisi niteliğinde müthiş bir gol attı. Bu kazanılan kupa da zaten çok kötü bir sezonun amortisi niteliğinde. Seneye artık Beşiktaş, Amartey, amorti bırakıp güçlü kaliteli bir kadro kurmalı.
Güntekin Onay (Hürriyet): Dün akşamki finalde Beşiktaş orta sahası Trabzonspor’a oranla daha kaliteliydi. Al-Musrati, Gedson ve Salih’ten oluşan orta saha üstünlük kurarken; Masuaku ve Svenson da 2’nci yarıda daha fazla hücuma çıkınca Beşiktaş daha etkiliydi. Dün orta alanda takımı bir orkestra şefi gibi yöneten Al-Musrati, mükemmel oyununu harika bir golle taçlandırdı ve kupayı getiren füzeyi Trabzonspor ağlarına göndererek finalin kahramanı oldu.
Beşiktaş’ta tüm oyuncular çok çalıştı ancak Gedson, Colley, Masuaku, Svensson ve Al Musrati maçın en iyileriydi. Trabzonspor ise 90 dakika boyunca arzu edilen futbolun çok uzağındaydı. Hiç tartışmasız bir şekilde kupayı sahada daha iyi olan taraf kazandı.
Ali Gültiken (Sabah): Beşiktaş bu sezon birçok oyucusunun gerçek performanslarını çok bekledi. Dün akşam bu beklentilere cevap veren birçok karakter gördük. Ghezzal, Muleka ve Salih bu sezonun kendileri adına en iyi performanslarını ortaya koydular. Oyundan çıkana kadar Ghezzal oyunu yöneten isim oldu. Salih'in attığı golde Muleka'nın yaptığı asist değme maestrolara taş çıkartırcasınaydı. Salih'in kendi adına sezonu doğru bir şekilde taçlandırdığı bir final oldu. Mert kalede her zamanki güvenli duruşuyla Beşiktaş'ın kupaya uzanmasında pay sahibi oldu.
Bu maçın başından sonuna kadar oyun olarak da skor olarak da Beşiktaş çok hak etti. Olması gerektiği gibi oyandı, yapması gerektiği gibi icraat yaptı. Çok zor geçen bir yılın ardından bu muazzam final hem oyuncuları hem de camiayı gerçek değerlerine ulaştırdı. Bir kez daha gördük ki Beşiktaş kadrosu iyi oyunculardan kurulu bir ekip. İyi bir takım görüntüsü vermesini camia çok bekledi. Finalde gördük ki bu oyuncular gerçek performanslarıyla hepsi farklı farklı değerlere sahipler.
İbrahim Yıldız (Habertürk): Serdar Topraktepe’nin hakkını vermek gerekir. Takımı toparladı. İyi oyunun yanı sıra takım olmayı aşıladı oyuncularına. Altyapıdan gelen teknik adam Serdar Topraktepe kötü giden süreci harika bitirmeyi başaran isim oldu. Al-Musrati, geldiğinden bu yana en önemli işi yaptı. İyi oynadı. Bir pas hatası dışında görevini hakkıyla yapan oyunculardan birisiydi. Attığı gol kendisi ile ilgili eleştirileri yok etti bir anlamda. Al-Musrati bu golle kupanın kazanılmasında büyük rol oynayarak kendini affettirdi.
Salih, Necip, Masuaku, Svensson ve Gedson maçta öne çıkan isimlerdi. Beşiktaş, takım olarak daha iyi hazırlanmıştı. Kazanma bilinci yüksekti. Taraftar alınan Kupa ile sezonu kapatmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Hasan Arat yönetimi kupa zaferi ile sezona daha umutla bakacak. Takımın büyük bir revizyona ihtiyacı olduğu bir gerçek. Kupa şampiyonluğu gelecek adına büyük bir ivme olacaktır.
Oktay Derelioğlu (Takvim): Orta sahada Salih ile Musrati ilk yarıda hiç yoktu. 45+2'de gelen penaltı Beşiktaş'ın imdadına yetişti. Trabzonspor'un şanssızlığı, Beşiktaş'ın talihi oldu ve beraberlik golüyle ilk devre bitti. Beşiktaş, 1-1'le ikinci yarıya daha motive girdi. Muleka ve Salih işbirliğiyle gelen harika golle Siyah-Beyazlılar oyuna ağırlığını koydu. Ghezzal'ın, tam kendine geldiği dakikada oyundan alınmasını pek anlamadım.
Bordo-Mavililer, ikinci yarıda iki net fırsattan yararlanamadı ama oyun üstünlüğünü bir türlü ele geçiremedi. Beşiktaş 2-1 öndeyken golleri kaçırıp geri çekildi. Duran topla skor beraberliğe geldi. Maç tam uzatmaya gidecek derken, Al Musrati beni de birçok sporseveri de şaşırtarak harika bir golle maçı Beşiktaş'a kazandırdı. Siyah-Beyazlı camia, kabus gibi geçen sezonu Türkiye Kupası ile biterek taraftarını mutlu etmeyi başardı.
Oğuzhan Genç (Habertürk): Beşiktaş tarihin en kötü, en bunalımlı sezonunda kupa kazanarak camianın biten bataryasını şarj etti. UEFA Avrupa Ligi biletini de cebine koyarak işini son maça bırakmadan halletti. Maçın kahramanlarından olan Salih Uçan'ın 3 Mayıs'ta "Bu sezonu kupa kazanarak bitirirsek bataklıkta çiçek açmış gibi olacak" dediği gibi: Bataklıkta çiçek sonunda açtı.