Beşiktaş-Trabzonspor maçı yazar yorumları

Bu maçın başından sonuna kadar oyun olarak da skor olarak da Beşiktaş çok hak etti. Olması gerektiği gibi oyandı, yapması gerektiği gibi icraat yaptı. Çok zor geçen bir yılın ardından bu muazzam final hem oyuncuları hem de camiayı gerçek değerlerine ulaştırdı. Bir kez daha gördük ki Beşiktaş kadrosu iyi oyunculardan kurulu bir ekip. İyi bir takım görüntüsü vermesini camia çok bekledi. Finalde gördük ki bu oyuncular gerçek performanslarıyla hepsi farklı farklı değerlere sahipler.