'İhtiyar'ı da yitirdik! Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı Mersin'de bisiklet kazalarına tepki çekmek için birçok eyleme katılan, bisiklet dernekleri ve topluluklarına üye olan "İhtiyar" lakaplı 63 yaşındaki Halit Kırelli kaza kurbanı oldu. Kırelli, aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobilin bisikletine arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirdi

Haber Merkezi Giriş: 24.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:33 facebook

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