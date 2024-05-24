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        'İhtiyar'ı da yitirdik! Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı

        Mersin'de bisiklet kazalarına tepki çekmek için birçok eyleme katılan, bisiklet dernekleri ve topluluklarına üye olan "İhtiyar" lakaplı 63 yaşındaki Halit Kırelli kaza kurbanı oldu. Kırelli, aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobilin bisikletine arkadan çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 24.05.2024 - 11:33 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:33
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        Dikkat çektiği kazalar kendisini de hayattan kopardı!
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        Son yıllarda artan ölümlü bisiklet kazalarına bir yenisi daha eklendi.

        Beycan Üçkardeş'in haberine göre geçtiğimiz günlerde bisiklet kazalarına tepki göstermek için yüzlerce bisikletliyle birlikte ‘Sessiz Sürüş’ gerçekleştiren Halit Kırelli de kazada can verdi.

        OTOMOBİL ARKADAN ÇARPTI

        Kaza Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bisikletiyle seyir halinde olan Kırelli’ye, aynı yönde aşırı hızla geldiği iddia edilen otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kırelli, havada takla atarak yol kenarındaki başka bir aracın arka tamponuna savruldu.

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        Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Kırelli için çevredekiler sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırelli’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        BİSİKLET CAMİASI YASTA

        Kentte bisiklet camiası tarafından çok sevilen “İhtiyar” lakaplı 63 yaşındaki Halit Kırelli’nin ölümünün ardından Mersin Bisiklet Derneği başta olmak üzere birçok bisiklet derneği ile bisikletsever, yaşanan kazalara bir kez daha tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımında bulunan çok sayıda kişi, trafikte bisikletlilere dikkatli olunması konusunda farkındalık çağrısında bulunarak üzüntülerini dile getirdi.

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        #Halit Kırelli
        #haberler
        #Mersin
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