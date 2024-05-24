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        Haberler Dünya Harvard Üniversitesi mezuniyet törenine 1000'den fazla öğrencinin protestosu damga vurdu

        Harvard Üniversitesi mezuniyet törenine 1000'den fazla öğrencinin protestosu damga vurdu

        ABD genelinde üniversitelerden düzenlenen Filistin'e destek eylemleri sürerken, bu protestolar Harvard Üniversitesinin mezuniyet törenine de damga vurdu. 1000'i aşkın öğrenci mezuniyet töreninde Filistin'e destek gösterilerine katılan 13 öğrenciye diplomalarının verilmemesi kararını protesto etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 07:46 Güncelleme: 24.05.2024 - 07:46
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        ABD'deki Harvard Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde 1000'den fazla öğrenci, okul yönetiminin Filistin'e destek gösterilerine katılan 13 öğrenciye diplomalarının verilmemesi kararını protesto etti.

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        Harvard yönetiminin, daha önce Filistin'e destek gösterilerine katılmış 13 öğrenciye diplomalarını vermeyeceğini açıklaması üzerine 1000’den fazla öğrenci, mezuniyet törenini "Özgür Filistin" sloganları atarak terk etti.

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        Protestocu öğrencileri organize edenlerden Shruthi Kumar, AP'ye yaptığı açıklamada, söz konusu 13 öğrencinin de 2024 mezunları arasında olması gerektiğini belirterek, "Bu dönem ifade özgürlüğümüz ve dayanışma içinde bulunmamız cezalandırılabilir hale geldi." dedi.

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        Söz konusu 13 öğrencinin diplomalarını alabilmesi için 1500'den fazla öğrenci ve 500'ye yakın üniversite hocası ve çalışanının imza topladığını anlatan Kumar, kampüslerde ifade özgürlüğüne ve sivil itaatsizlik hakkına yönelik okul yönetiminin hoşgörüsüzlüğünün kendilerini derinden hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

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        Diploma alması engellenen 13 öğrenciden biri olan Asmer Asrar Safi, bu cezanın okulun bağışçılarını memnun etmek için öğrencilerin sesini kısma konusunda ne kadar ileri gidebileceğini gösterdiğini belirtti.

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        Safi, "Biz bu okula dönmeyecek olsak da dostlarımızın Gazze dayanışma kampının özgürlükçü mirasını yaşatmasını ve okulun İsrailli şirketlerle bağlantılı yatırımlarını kesmesi için daha da fazla çaba göstermesini umuyoruz." ifadesine yer verdi.

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        Harvard Yönetim Kurulu, Filistin için dayanışma gösterileri sırasında 13 öğrencinin davranışlarıyla üniversitenin politikalarını ihlal ettiğini öne sürmüş, bundan dolayı diplomalarının verilmeyeceğini açıklamıştı.

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        Mezuniyet töreni sırasında, İsrail-ABD bayrağı taşıyan ufak bir uçağın alan üzerinde daireler çizmesi dikkati çekti. Kampüs dışında da üzerinde "Harvard'ın Önde Gelen Yahudi Karşıtları" pankartı bulunan dijital ekranlı bir kamyonda bazı Filistin destekçisi öğrencilerin isim ve resimlerinin ifşa edildiği görüldü.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Harvard Üniversitesi
        #protesto
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