Bitlis'te kırsal alanda toprağa gömülü mühimmat ile patlayıcı ele geçirildi

"Şehit Güvenlik Korucusu Barış Timurçin" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 30 kilogram amonyum nitrat, mazot ve şeker karışımı patlayıcı madde, bidonda sıkıştırılmış 5 kilogramlık patlayıcı madde, 3 savunma tipi el bombası, saniyeli fitil ile desteklenmiş el bombası, 2 piknik tüpü, 10 kalem pil, güneş enerji paneli, 100 kilogram küp şeker, 40 kilogram un, 25 kilogram bulgur, 18 litre sıvı yağ, 15 kilogram makarna, 10 kilogram çay, 1 kilogram tütün ile muhtelif miktarda gıda, giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Mutki kırsalına operasyon düzenlendi.

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