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        Tatvan'da vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ilgi gösteriyor

        Tatvan Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:44 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:44
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        Tatvan'da vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ilgi gösteriyor
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        Tatvan Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşlardan ilgi görüyor.

        Merkezi gelen vatandaşlar, diyetisyenlerce verilen program kapsamında beslenmelerine dikkat ederken, fizyoterapist danışmanlığından da ücretsiz faydalanıyor.

        Diyet programı hazırlanan vatandaşlar, spor salonunda egzersizler yapıyor.

        Merkez müdürü Uzman Dr. Abdurrahim Boran, Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki tüm hizmetleri vatandaşlara ücretsiz sunduklarını söyledi.

        Randevu alarak gelen vatandaşların diyetisyenler tarafından boy ve kilo ölçümleri ile vücut yağ oranı endekslerinin hesaplandığını belirten Boran, "Diyetisyenlerimiz tarafından oluşturulan diyet programına göre fizyoterapist arkadaşlarımız tarafından kişinin sağlık koşulu ve özel durumuna göre bir egzersiz programı hazırlanıyor. Vatandaşlarımız daha sonra kurumumuzdaki spor salonunda bu egzersizleri gerçekleştirebiliyor. Bu ücretsiz sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar kurumumuza başvuruda bulunabilir." diye konuştu.

        Vatandaşlardan Melek Sima Bozkurt ise "Buradaki diyetisyene geldiğimde yağ endeksimin yüksekti. Obezite olma riskiyle karşı karşıydım. Daha sonra fizyoterapist hocamızla görüştüm ve egzersizleri yapmam gerektiğini söyledi. Spor salonunda egzersizlerimi yapmaya devam ettim. Onların verdiği destekle 76 kilodan 59 kiloya düştüm ve kendimi gayet sağlıklı hissediyorum." dedi.

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