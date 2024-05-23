Halka açılan 67 şirketin yarısının getirisi enflasyonun altında kaldı
Son 2 yılda halka açılan 67 şirketin 26'sının yatırımcıya kazancı yüzde 100'ün üstünde oldu. Yüzde 700'ü aşan halka arz karlarına rağmen madalyonun diğer tarafına baktığımızda halka açılan şirketlerin yarısının (her ne kadar bir çoğunun işlem görme süresi 1 yıldan az olsa da) getirisinin yüzde 69.8 olan enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. Getirisi enflasyona yenilen 33 şirketten 26'sı 2023'te halka açılanlar. 3'u 2023'te 2'si ise bu yıl borsaya gelen 5 şirket ise yatırımcısına zarar ettirdi. 2023'ten bu yana halka açılan şirketler içinde yatırımcısını yüzünü en fazla güldüren yüzde 742'lik getiri ile Astor Enerji oldu. İkinci yüzde 478 ile Tapdi Oksijen, yüzde 432 getiri ile Katılımevim ise üçüncü sırada yerini aldı. Avrupakent, Rönesans, Koton, Bien Yapı, Çetes Elektrik yatırımcısına kaybettirdi. Bu 5 şirketten 3'ü 2023'te halka açıldı. 2 yıllık süreçte getirisi yüzde 50'nin altına kalan 19 şirket sayısı da oldu.
Son yıllarda oldukça popüler olan ve Türkiye'nin önemli şirketlerinin sermaye piyasaları ile buluşmasını sağlayan halka arz gelirlerinde son dönemlerde düşüşler görünüyor. 2023'ün son dönemlerinden itibaren halka açılan şirketlerin getirilerinde öncekilere nazaran önemli kan kaybı olduğu görülüyor. Son 2 yılda halka açılan 67 şirketten 26'sında kazanç yüzde 100'ün üstünde olurken 2023'ten bu yana halka açılan şirkteler içinde yatırımcısının yüzünü en fazla güldüren yüzde 742'lik getiri ile Astor Enerji oldu. İkinci yüzde 478 ile Tapdi Oksijen, yüzde 432 getiri ile Katılımevim üçüncü sırayı aldı. Bu üç şirketin ilk ikisinin halka arz tarihi 2023'ün ilk ayı yani ocak.
BU YIL AÇILAN 3 ŞİRKETTE YÜZDE 100'ÜN ÜSTÜNDE GETİRİ
2023'te halka arz olup yatırımcısına çok kazandıranlar içinde şubat ayında halka açılan Bülbüloğlu Vinç, martta halka açılan Akfen Yenilenebilir Enerji ve nisan 2023'te borsaya gelen CVK Maden, Grainturk Tarım ve Europower dikkat çekiyor. Ayrıca 2023'ün son aylarında işlem görmeye başlamasına rağmen yatırımcıya yüzde 300'ün üzerinde getiri sağlayan Reader Teknoloji, Tarkim Bitki ile yüzde 216 kazandıran Ekos Teknoloji arzdan hisse alanları sevindirdi. 2024'te borsaya gelenlerden ise Alves Kablo, Pasifik Donanım Odine Teknoloji'nin yüzde 100'ün üzerindeki getirisi yatırımcının yüzünü güldürdü.
33 ŞİRKETİN GETİRİSİ ENFLASYONUN ALTINDA
Ancak başka bir açıdan baktığımızda ise son 2 yılda halka açılan 67 şirketin (her ne kadar bir çoğunun işlem görme süresi 1 yıldan az olsa da) yarısının getirisinin yüzde 69.8 olan enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. 3'u 2023'te 2'si ise bu yıl borsaya gelen 5 şirket yatırımcısına zarar ettirdi. Avrupakent, Rönesans, Koton, Bien Yapı, Çetes Elektrik yatırımcısına kaybettirdi. Bu 5 şirketten 3'ü 2023'te halka açıldı. 2 yıllık süreçte getirisi yüzde 50'nin altına kalan 19 şirket oldu.
EBEBEK YATIRIMCIYI UYUTTU
2023'te halka açılan şirketlerin getiri açısından daha tatmin edici olduğu görülürken yine geçen yılın son aylarında yatırımcı ile buluşan Avrupakent, Çetes, Ebebek, Sur Tatil, Batı Ege, MHR Gayrimenkul, Tab Gıda, Borlease ve Arda Gayrimenkul gibi şirketlerin bir çoğunun getirisi yüzde 30'un altında olurken 3'ü de halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Halka arzı sırasında müşterilerin mağazaya gidip çalışanlardan hesap sormasıyla gündeme gelen Ebebek'te kazanç aradan 9 ay geçmesine rağmen yerinde saydı ve yüzde 2'de kaldı.
SON AYLARDAKİ ARZLARDA HAYAL KIRIKLIĞI VAR
Sadece 2024'e baktığımızda Mogan Enerji, Koç Metalurji, Bor Şeker, IC Enterra ve Oba Makarnacılık gibi son dönemde halka açılan şirketlerin getirilerinin yüzde 2 ile 30 arasında yatırımcının hayallerini süsleyen getirilerden uzak olduğu görülüyor.