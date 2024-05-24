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        Haberler Dünya Singapur-Londra uçağı şiddetli türbülansa girmişti: 20 yolcu halen yoğun bakımda

        Singapur-Londra uçağı şiddetli türbülansa girmişti: 20 yolcu halen yoğun bakımda

        21 Mayıs günü, İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden uçağın şiddetli türbülansa girmesi sonucu bir yolcu hayatını kaybetmişti. Tayland'ın başkenti Bangkok'a acil iniş yapan uçaktaki 20 kişinin yoğun bakımda olduğu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:40
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        21 Mayıs günü İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait uçağın türbülansa girmesi sonucu 73 yaşındaki İngiliz vatandaşı bir yolcu hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla yolcu yaralanmıştı.

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        Singapur Hava Yollarına ait içinde 211 yolcu ve 18 kişilik mürettebatın bulunduğu uçak, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Suvarnabhumi Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yapmıştı.

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        Bangkok'ta yaralıların tedavisinin sürdüğü hastanenin müdürü Adinun Kittiratanapaibool, 20 kişinin yoğun bakımda bulunduğu söyledi. Yoğun bakımdakilerin kafatası, beyin ve omurilik hasarı yaşadığı belirtildi.

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        20 hastanın arasında altı İngiliz, altı Malezya, üç Avustralya, iki Singapur ve Hong Kong, Yeni Zelanda ve Filipinler vatandaşı bulunuyor. Yaralılarının yaşlarının 2 ile 83 arasında değiştiği açıklandı.

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        211 yolcu ve 18 mürettebat taşıyan uçakta 73 yaşındaki İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti, 104 kişi de yaralandı.

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        Hastane müdürü, altı kişiyi kafatası ve beyin hasarı, 22 kişiyi omurilik yaralanması ve 13 kişiyi de kemik, kas ve diğer yaralanmalar sebebiyle tedavi ettiklerini söyledi.

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        Adinun şu ana kadar 17 ameliyat gerçekleştirildiğini; dokuzunun omurga ameliyatı, sekizinin ise diğer yaralanmalar nedeniyle olduğu ifade etti.

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        En ciddi vaka sorulduğunda Adinun, herhangi birinin kalıcı felç geçirip geçiremeyeceğini söylemek için henüz çok erken olduğunu ve doktorların ameliyattan sonra kas fonksiyonunun iyileşip iyileşmediğini gözlemlemeleri gerektiğini söyledi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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