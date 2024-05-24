AK Parti MKYK’da “doğum izni” önerisi: "4 aylık doğum izni 1 yıla çıkmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği veriler, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında da gündeme geldi. Bir MKYK üyesi söz alarak; arzu edilen nüfus politikasının inşası için mevcut çalışma şartlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Annelere verilen 4 aylık doğum izninin az olduğunu; 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanının değerlendirilmesini istedi. Erdoğan 20 Mayıs Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunarak “Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1 seviyesinin altındayız” demişti.

BAKAN ŞİMŞEK ÖNERİYE OLUMLU YAKLAŞTI

Edinilen bilgiye göre; toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu öneriye olumlu yaklaştı. "Asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz bu konuda. Bize ne düşerse, burada varız" dediği öğrenildi.

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Başka bir MKYK üyesi ise, çocuk 6 yaşına girene kadar annenin çalışma koşullarını belirleyen bir modelin daha önce hazırlandığını; ancak kanunlaşamadığını hatırlattı. Özel sektörde çalışan annelerin doğum izinleri konusunda, kıdem tazminatı nedeniyle çekince yaşamaları da gündeme geldi. Bu başlığın da devlet eliyle desteklenebileceği ifade edildi.