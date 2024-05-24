Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.711,13 %-0,75
        DOLAR 32,2296 %0,14
        EURO 34,9637 %0,23
        GRAM ALTIN 2.425,86 %0,66
        FAİZ 41,86 %-0,97
        GÜMÜŞ GRAM 31,59 %1,25
        BITCOIN 67.021,00 %-1,08
        GBP/TRY 41,0330 %0,16
        EUR/USD 1,0848 %0,31
        BRENT 81,79 %0,53
        ÇEYREK ALTIN 3.966,15 %0,66
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik AK Parti MKYK’da “doğum izni” önerisi: "4 aylık doğum izni 1 yıla çıkmalı" - Sosyal Güvenlik Haberleri

        AK Parti MKYK’da “doğum izni” önerisi: "4 aylık doğum izni 1 yıla çıkmalı"

        "4 aylık doğum izni 1 yıla çıkmalı, annelere 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanı verilmeli" önerisi AK Parti'nin son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in öneriye olumlu yaklaştığı; "Bu konuda asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz. Bize ne düşerse varız" dediği öğrenildi. AK Parti'de kongre sürecinin Eylül ayında başlaması beklenirken, büyük kongre için ise 2025 sonbaharının öne çıktığı öğrenildi

        Giriş: 24.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 24.05.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Doğum izni artırılsın" önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği veriler, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında da gündeme geldi. Bir MKYK üyesi söz alarak; arzu edilen nüfus politikasının inşası için mevcut çalışma şartlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Annelere verilen 4 aylık doğum izninin az olduğunu; 1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkanının değerlendirilmesini istedi. Erdoğan 20 Mayıs Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunarak “Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1 seviyesinin altındayız” demişti.

        BAKAN ŞİMŞEK ÖNERİYE OLUMLU YAKLAŞTI

        Edinilen bilgiye göre; toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu öneriye olumlu yaklaştı. "Asla klasik maliye olarak hareket etmeyeceğiz bu konuda. Bize ne düşerse, burada varız" dediği öğrenildi.

        REKLAM

        Başka bir MKYK üyesi ise, çocuk 6 yaşına girene kadar annenin çalışma koşullarını belirleyen bir modelin daha önce hazırlandığını; ancak kanunlaşamadığını hatırlattı. Özel sektörde çalışan annelerin doğum izinleri konusunda, kıdem tazminatı nedeniyle çekince yaşamaları da gündeme geldi. Bu başlığın da devlet eliyle desteklenebileceği ifade edildi.

        “ENFLASYON YIL SONUNDA YÜZDE 40'LARA DÜŞECEK”

        Toplantıda, genel ekonomik görünüm de değerlendirildi. Şimşek, dünyada enflasyonla ilgili sorunların ortalama 3 yılda çözüldüğüne dikkat çekti. Eylül ayında enflasyonun yüzde 47-48'ler seviyesine yıl sonunda ise yüzde 40'a düşeceği öngörüsünü paylaştı. Tek hane hedefi için ise 2026 sonunu işaret etti. Yatırımlardaki artışa da vurgu yapan çeken şimşek, yurt içi portföy tercihlerinin ise Türk lirasından yana olduğunu dile getirdi.

        BÜYÜK KONGRE NE ZAMAN?

        AK Parti'de seçim sonrası beklenen değişim ise il başkanlıklarında başladı. İl başkanlarının yüzde 30'unun değişmesi bekleniyor. Kongre sürecinin eylül ayında başlaması beklenirken, büyük kongre için ise 2025 sonbaharının öne çıktığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        "Fakirden zengine servet transferi yaşanıyor"
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Abladan kadın okul idarecisine darp!
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        Çin ile nükleer santral için yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldı
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        "Ülkemize kaynak girişi hızlanıyor"
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Ev ve iş yerlerini su bastı, selde can pazarı yaşandı
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Kripto dünyası yasta! Dogecoin'in simgesiydi...
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        3 isim yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Bu şehirde tüm nüfus aynı apartmanda yaşıyor!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        Gaz sızıntısı... Ev harabeye döndü! Can kaybı var!
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"