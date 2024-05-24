Otomobilin altında kalan kız çocuğuna kalp masajı yapan klinik çalışanı Özlem Şimşek ise şunları kaydetti:

"İçeriden yağmuru izlerken 2 çocuğun sele kapıldığını gördük. Bir araba çıktı 'herhalde önünde bariyer olmak için duruyor' dedik. Araba onları fark etmemiş, çocukların altından çıktığını gördük. Koştuk, erkek olan çocuğu kucakladım kuru bir yere bıraktım. Diğerine müdahaleye gittim ama arabanın altında selle beraber gelen parçaların altında sıkışmıştı. 7 dakikaya yakın uğraştık. 'Acaba diğer taraftan çıktı da görmedik mi' diye düşündük. İyi ki bırakmamışız müdahaleyi. Daha sonra çocuğu çıkardılar ama kendinde değildi. Hemen kalp masajı yaptık, kendine getirdik ve ambulansa teslim ettik. Suni teneffüse gerek kalmadı kalp masajı yeterli oldu. 2 kardeşmiş bunlar sonra hemen anneleri de geldi."