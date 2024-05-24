Ankara'yı sağanak vurdu: İki çocuk sele kapıldı, o anlar kamerada
Türkiye genelinde dün etkili olan sağanak yağış bugün de bazı kentlerde devam ediyor. Meteoroloji ve AFAD'ın "sarı kod" uyarılarının ardından bugün de Ankara, Kayseri ve Adana'da sağanak etkili oldu. Üç kenti vuran sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü. Göle dönen yollarda araç sürücüleri mahsur kaldı. Ankara'da sağanak yağışın neden olduğu selde ise can pazarı yaşandı. Sele kapılarak park halindeki aracın altında sıkışan iki kardeş, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ANKARA
Başkent'te de öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak etkili oldu.
Kent merkezinde etkili olan yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi.
SELDE CAN PAZARI
Yenimahalle'nin Karşıyaka Mahallesi Şehit Harun Parlak Caddesi'nde ise öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak sele neden oldu.
Bu sırada dışarıda oynayan Suriye uyruklu Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo kardeşler, akıntıya kapılarak sürüklenip yolda bekleyen otomobilin lastiğine çarptı.
Akıntının etkisiyle aracın altından sürüklenen Nagam Al Salo, bir süre sonra çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Kaldırıma çıkarılan kız çocuğuna ilk müdahale, yakındaki diş kliniği çalışanları tarafından yapıldı.
KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜ
Kalp masajıyla yeniden hayata döndürülen çocuk, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kardeşi Seyf Al Salo da çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.
SELİ KAMERAYLA ÇEKERKEN FARK ETTİK
AA muhabirinin görüştüğü diş kliniği çalışanı Hakan Özdemir, olayın 3 dakika içerisinde gerçekleştiğini belirtti.
Yağışı görüntüledikleri sırada durumu tesadüfen fark ettiklerini ifade eden Özdemir, "Seli kamerayla çekerken çocukları gördük, bir anda fırladık ve birini erken aldık. Diğerini de 3-4 dakika sonra diğer arkadaşlarla beraber aracın altından çıkardık. Çok şükür iyi. Baygın halde çıkarttık. Arkadaşımız kalp masajı yaptı. Daha sonra ambulans geldi."
Otomobilin altında kalan kız çocuğuna kalp masajı yapan klinik çalışanı Özlem Şimşek ise şunları kaydetti:
"İçeriden yağmuru izlerken 2 çocuğun sele kapıldığını gördük. Bir araba çıktı 'herhalde önünde bariyer olmak için duruyor' dedik. Araba onları fark etmemiş, çocukların altından çıktığını gördük. Koştuk, erkek olan çocuğu kucakladım kuru bir yere bıraktım. Diğerine müdahaleye gittim ama arabanın altında selle beraber gelen parçaların altında sıkışmıştı. 7 dakikaya yakın uğraştık. 'Acaba diğer taraftan çıktı da görmedik mi' diye düşündük. İyi ki bırakmamışız müdahaleyi. Daha sonra çocuğu çıkardılar ama kendinde değildi. Hemen kalp masajı yaptık, kendine getirdik ve ambulansa teslim ettik. Suni teneffüse gerek kalmadı kalp masajı yeterli oldu. 2 kardeşmiş bunlar sonra hemen anneleri de geldi."
KAYSERİ
Kayseri'de de sabah saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili oldu.
Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu.
Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kerkük Bulvarı'nda 3 araç, Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi alt geçitte 2 araç mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgelere sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, araç sürücülerini kurtardı.
Kocasinan ilçesinde Tanpınar Kur'an Kursu’nu ise su bastı.
Öğrenciler, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla Kur’an kursundaki öğrenciler tahliye edildi.
Sağanak ayrıca ekili tarım arazilerine zarar verirken, cadde ve yollarda biriken suların tahliyesi için de ilçe ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
ADANA
Adana'da benzer görüntüler vardı. Kentte sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.
Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunurken bazıları da saçakların altında yağmurun durmasını bekledi.
Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
İşte yurttan sağanak manzaraları...