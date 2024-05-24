Abladan kadın okul idarecisine darp!

Antalya'daki bir lisenin müdür yardımcısı Gülşah Tekin, öğrencisi E.Y.’nin velisi olarak gelen ve aynı okuldan geçen yıl mezun olan H.Y. tarafından darp edildi. Boğazı moraran Tekin, H.Y.’den şikayetçi oldu.

TUVALETİ KULLANMAK İSTEYİNCE YAŞANDI

DHA'nın haberine göre olay, 22 Mayıs günü Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Okulda bir süredir arkadaşlarını tehdit ettiği öne sürülen E.Y., temizlik yapıldığı sırada okulun tuvaletini kullanmak istedi.

Görevli ise temizliğin devam ettiğini, kısa süre sonra kullanabileceğini söyledi. Bunun üzerine E.Y., görevliye tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine görevli de müdür yardımcısı Gülşah Tekin’e giderek durumu anlattı. REKLAM Tekin, E.Y.’den velisini okula çağırmasını istedi. E.Y. velisi olarak aynı okuldan geçen yıl mezun olan ablası H.Y.’yi çağırdı. Tekin odasına gelen abla kardeşe, anne veya babalarını çağırmasını söyledi. Bunun üzerine H.Y., Tekin’in boğazını sıkıp, tırnaklarını geçirip duvara ittirdi. Tekin’in yardımına mesai arkadaşları yetişti. Durumun bildirilmesiyle okula gelen polis ekibi, Tekin’in şikayetçi olması üzerine H.Y.’yi polis merkezine götürdü. Boğazında kanama ve morarma olan Gülşah Tekin, hastaneye giderek darp raporu aldı. 3 gün iş göremezlik raporu alan Tekin, savcılığa giderek H.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.