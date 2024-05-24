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        Haberler Gündem Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması

        Edirne Valiliği'nin "tiny house" kaldırılmasına ilişkin açıklaması

        Edirne Valiliği tarım arazilerinin korunması amacıyla izinsiz yapılan tiny houseların (küçük ev) kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:23 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:23
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        Edirne Valiliği'nden "tiny house" açıklaması
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        Valilikten yapılan açıklamada, son dönemlerde Edirne'nin en değerli turizm alanlarından Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içinde, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na göre mutlak tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda, tarım arazilerinin tarımsal niteliği bozularak "tiny house” adı altında izinsiz yapılar yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, hem Çevre Düzen Planı hükümleri hem de Toprak Koruma Kanunu uyarınca tarım alanlarının korunması ve amaçları dışında kullanılmamasının esas olduğu vurgulandı.

        "Tiny house” adı verilen yapıların römork oldukları ve araç niteliğinde sayılmaları gerektiği, İmar Kanunu uyarınca yıkım kararı alınamayacağı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldığının altı çizilen açıklamada Edirne İdare Mahkemesinin kararı da paylaşıldı.

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        Mahkemenin "söz konusu tiny houselerin yapı olduğu, inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığı, römork vasfını yitirdiği, fiilen römork olarak kullanılmadıkları gibi bu amaçla kullanılmalarına olanak vermeyecek biçimde tadil edildikleri bu nedenle yapı olarak değerlendirilmesi" kararı vererek yürütmenin durdurulması istemini reddettiği belirtildi.

        "TEBLİĞ EDİLMESİNE RAĞMEN SAHİPLERİ KALDIRMADI"

        Encümen kararları, yıkım kararlarının tebliğine ilişkin yazılar ve mahkeme kararı bulunmasına rağmen ilgililer tarafından söz konusu yapıların kaldırılmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu durum karşısında mutlak tarım arazilerinin korunması ve izinsiz yapılaşmanın önlenmesi adına vatandaşlarımıza, ilgili yapıların yerinden kaldırmalarına izin verilmiş, kaldırılmayan yapıların da bütünlüğüne hiçbir zarar verilmeden idare tarafından kaldırılarak yediemine teslim edileceği bildirilmiştir.

        Bu bildirim sonucu 5 adet 'tiny house' ilgilileri tarafından kaldırılmıştır. Diğer 20 adet yapının ilgililer tarafından kaldırılması, kaldırılmaması halinde idare tarafından kaldırılarak yediemine teslim edileceği bildirilmesine rağmen, bir adet 'tiny house” yapı sahibi tarafından kendi imkanları ile yıkılmıştır. Hiçbir yapı idaremiz tarafından yıkılmamıştır. İlgili yapı yerinden kaldırılarak yediemine teslim edilecektir. Sonuç olarak yapılan işlemler, mutlak tarım arazilerinin korunması ve izinsiz yapılaşmanın önlenmesine yönelik ilgili mevzuatın ve mahkeme kararlarının uygulanmasına yöneliktir."

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