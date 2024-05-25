Gazze'de ateşkes müzakereleri için Paris'te kritik görüşme

Mossad Direktörü David Barnea’nın Paris’te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için görüştü.

AA'nın İsrail devlet televizyonu KAN'a dayandırdığı habere göre; Barnea, Burns ve Al Sani'nin Paris'teki görüşmeleri sırasında “esir takası için yenilenmiş bir anlaşmayı teşvik etmek amacıyla İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerin genel hatlarını formüle etmek” için çalışacakları belirtildi.

İsrail savaş konseyindeki bakanlar Beny Gantz ile Gadi Eizenkot ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın yanı sıra İsrail’in tüm güvenlik ve askeri birimlerinin (ordu, Mossad ve Şin-Bet/Şabak) başkanlarının Hamas ile bir anlaşmanın yapılması gerektiğini söyledikleri aktarılan haberde, buna rağmen anlaşmaya ilişkin İsrail'in Hamas'la ihtilaflı konulardaki tutumuna bağlı kalmakta ısrarcı olduğu kaydedildi.

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Times Of Israel gazetesinde dün yer alan haberde, CIA Direktörü Burns'un, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için Mossad Direktörü Barnea ve Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşeceği belirtilmişti.