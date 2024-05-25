Türk oyuncular, Cannes'a akın etti

Cannes Film Festivali, bu akşam verilecek ödüllerle sona erecek. Nuri Bilge Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan'ın da yer aldığı ana jürinin kararı, büyük bir heyecanla bekleniyor. O heyecanı, ödüllerin açıklanmaya başlamasıyla birlikte sizinle paylaşacağız.

Cannes Film Festivali, bizim için 2003'te bu yana Nuri Bilge Ceylan ile eş değer bir anlam taşıyor. Ceylan; bu algıyı, filmlerinin festivalde ödüller kazanmasıyla ve 2009'da ana jüride yer almasıyla oluşturdu.

Nuri Bilge Ceylan'ın bir filminin yarışmamasından da sebep, Cannes Film Festivali'nin algısı, bu yıl bizim için başka bir yöne kaydı. Türk oyuncuların, bu yıl akın ederek Cannes'ı adeta bir Türk yurduna dönüştürmesi de algının değişime uğramasında büyük rol oynadı.

Evet, geçmiş yıllarda da Türk oyuncular, festival zamanı Cannes'a giderdi ama hiç bu yoğun katılıma şahit olmamıştık.

Kimi; Cannes Film Festivali'ndeki galalara, kimi; festival kapsamı dışındaki etkinliklere katıldı