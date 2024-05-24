Panathinaikos - Fenerbahçe Beko | CANLI YAYIN
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko, organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşmak için parkeye çıkıyor. Panathinaikos'un Türk çalıştırıcısı Ergin Ataman, kariyerinin üçüncü THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanma peşinde
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki ikinci şampiyonluğu hedefiyle parkeye çıkıyor. Ergin Ataman ise kariyerinin üçüncü Avrupa Ligi zaferi için mücadele ediyor.
İLK YARI SONUCU
PANATHİNAİKOS: 38 - FENERBAHÇE BEKO: 36
İLK PERİYOT SONUCU
PANATHİNAİKOS: 22 - FENERBAHÇE BEKO: 13
1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 18. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından sonra altıncı kez Dörtlü Final'de yer alıyor.
2017 yılında kupayı İstanbul'da havaya kaldırarak Avrupa'nın zirvesine çıkan sarı-lacivertliler, bu başarıyı tekrar etmeye çalışacak.
NORMAL SEZONU ALTINCI SIRADA TAMAMLADI
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip 14 kez rakiplerine kaybetti. İlk 13 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis'le yollarını ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaştıktan sonra çıkışa geçerek play-off oynama hakkı kazandı.
PLAY-OFF'TA TARİHE GEÇTİ
Play-off turunda normal sezonu 3. sırada tamamlayan Fransa temsilcisi AS Monaco ile eşleşen Fenerbahçe Beko, ilk 2 maçı deplasmanda oynadı. Fransa'daki ilk maçı 95-91 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 93-88 mağlup ayrıldı.
İstanbul'da oynanan üçüncü maçı taraftarının önünde 89-78 kazanarak seride durumu 2-1'e getiren Fenerbahçe Beko, dördüncü maçı iç sahada 65-62 kaybetti.
Fransa'da oynanan serinin beşinci maçında uzatmalarda rakibini 80-79 yenmeyi başaran Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, play-off'ta beşinci maçı deplasmanda kazanarak tur atlayan ilk takım olarak tarihe geçti.
ATAMANLI PANA, YEDİNCİ KUPASININ PEŞİNDE
Türk başantrenör Ergin Ataman yönetiminde normal sezonu 23 galibiyetle 2. sırada tamamlayan Panathinaikos, tarihinde bu kupayı 6 kez müzesine götürmeyi başardı.
1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'de Avrupa Ligi'ni kazanan Panathinaikos, 2001 yılında ise Suprolig olarak oynanan sezonda Paris'te Maccabi Tel Aviv'e finalde 81-67 kaybederek ikinci oldu.
2000 ve 2002'de kupayı kazanan, 2001'de ise final oynayan yeşil-beyazlılar, üst üste 3 yıl finalde boy göstermeyi başardı.
PLAY-OFF ETABI HEYECANLI GEÇTİ
A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, play-off turunda İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini geçerek Dörtlü Final'e kalmayı başardı.
Yunanistan'da oynanan ilk maçı 91-87 kaybedip, ikinci maçtan 95-79'luk galibiyetle ayrılan Panathinaikos, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan üçüncü müsabakayı 85-83 kaybederek seride 2-1 geriye düştü.
Belgrad'taki dördüncü maçta Maccabi Tel Aviv'i 95-88 yenerek seriyi beşinci maça taşıyan Ergin Ataman'ın ekibi, taraftarının önündeki müsabakadan 81-72 galip ayrılarak Berlin vizesi aldı.
ATAMAN, ÜÇÜNCÜ KUPASININ PEŞİNDE
Panathinaikos'un Türk çalıştırıcısı Ergin Ataman, kariyerinin üçüncü THY Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanma peşinde.
Anadolu Efes'i çalıştırdığı 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde zafere ulaşıp, bu kupayı üst üste 2 kez kazanan Ataman, Panathinaikos'la da aynı sevinci yaşamayı hedefliyor.
Panathinaikos'u Dörtlü Final'e taşıyan Ataman, üç farklı takımla bunu başaran 7 başantrenörden birisi oldu.
Geçmişte Zeljko Obradovic, Bozidar Maljkovic, Dusan Ivkovic, Ettore Messina ve Ioannis Ioannidis bunu başaran başantrenörler olarak anılırken, bu sezon listeye Sarunas Jasikevicius ve Ergin Ataman da eklendi.
Ataman daha önce bu kulvarda İtalya'nın Siena takımıyla Dörtlü Final'e kalırken, Anadolu Efes'le iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ergin Ataman ayrıca, Galatasaray'la 7Days Avrupa Kupası, Beşiktaş'la da FIBA EuroChallenge Kupası şampiyonlukları elde etti.
FENERBAHÇE BEKO'NUN KADROSU
Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:
Melih Mahmutoğlu, Scottie Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Metecan Birsen, Yiğit Hamza Mestoğlu (Türkiye), Nigel Hayes-Davis, Nate Sestina (ABD), Nick Calathes (Yunanistan), Amine Noua (Fransa), Marko Guduric (Sırbistan), Dyshawn Pierre (Kanada), Tyler Dorsey (Yunanistan/ABD), Yam Madar (İsrail)