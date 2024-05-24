Panathinaikos - Fenerbahçe Beko | CANLI YAYIN

THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki ikinci şampiyonluğu hedefiyle parkeye çıkıyor. Ergin Ataman ise kariyerinin üçüncü Avrupa Ligi zaferi için mücadele ediyor.

İLK YARI SONUCU

PANATHİNAİKOS: 38 - FENERBAHÇE BEKO: 36

İLK PERİYOT SONUCU

PANATHİNAİKOS: 22 - FENERBAHÇE BEKO: 13

1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 18. sezonunu geçiren sarı-lacivertli ekip, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarından sonra altıncı kez Dörtlü Final'de yer alıyor.

Türk başantrenör Ergin Ataman yönetiminde normal sezonu 23 galibiyetle 2. sırada tamamlayan Panathinaikos, tarihinde bu kupayı 6 kez müzesine götürmeyi başardı.

2000 ve 2002'de kupayı kazanan, 2001'de ise final oynayan yeşil-beyazlılar, üst üste 3 yıl finalde boy göstermeyi başardı.

1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011'de Avrupa Ligi'ni kazanan Panathinaikos, 2001 yılında ise Suprolig olarak oynanan sezonda Paris'te Maccabi Tel Aviv'e finalde 81-67 kaybederek ikinci oldu.

Anadolu Efes'i çalıştırdığı 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında THY Avrupa Ligi'nde zafere ulaşıp, bu kupayı üst üste 2 kez kazanan Ataman, Panathinaikos'la da aynı sevinci yaşamayı hedefliyor.

Panathinaikos'u Dörtlü Final'e taşıyan Ataman, üç farklı takımla bunu başaran 7 başantrenörden birisi oldu.

Geçmişte Zeljko Obradovic, Bozidar Maljkovic, Dusan Ivkovic, Ettore Messina ve Ioannis Ioannidis bunu başaran başantrenörler olarak anılırken, bu sezon listeye Sarunas Jasikevicius ve Ergin Ataman da eklendi.

Ataman daha önce bu kulvarda İtalya'nın Siena takımıyla Dörtlü Final'e kalırken, Anadolu Efes'le iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ergin Ataman ayrıca, Galatasaray'la 7Days Avrupa Kupası, Beşiktaş'la da FIBA EuroChallenge Kupası şampiyonlukları elde etti.

FENERBAHÇE BEKO'NUN KADROSU

Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Fenerbahçe Beko'nun kadrosunda şu basketbolcular bulunuyor:

Melih Mahmutoğlu, Scottie Wilbekin, Mert Emre Ekşioğlu, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Metecan Birsen, Yiğit Hamza Mestoğlu (Türkiye), Nigel Hayes-Davis, Nate Sestina (ABD), Nick Calathes (Yunanistan), Amine Noua (Fransa), Marko Guduric (Sırbistan), Dyshawn Pierre (Kanada), Tyler Dorsey (Yunanistan/ABD), Yam Madar (İsrail)