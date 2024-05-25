DÜŞÜK KALORİLİ

Limonlu su genellikle çok düşük kalorili bir içecektir. Yarım limonun suyunu suya sıktığınızı varsayarsak, her bir bardak limonlu su sadece altı kalori içerecektir.

Bu nedenle, portakal suyu ve soda gibi yüksek kalorili içecekleri limonlu su ile değiştirirseniz, bu kalorileri azaltmak ve kilo vermeye yardımcı olmak için mükemmel bir yol olabilir.