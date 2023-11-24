Bitlis'te görev yapan müzik öğretmeni, yaptığı etkinliklerle öğrencilerine müziği sevdirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 yıldır görev yapan müzik öğretmeni Hande Türe, yaptığı etkinliklerle öğrencilere güzel sanatlar ve müzik alanında eğitimler veriyor.

Kütahya'dan Tatvan ilçesine atanan ve farklı okullarda görev yapan Türe, boş zamanlarında köylerde yaşayan çocuklara enstrümanları tanıtıyor, müzik eğitimleri veriyor.

Görev yaptığı sürede güzel sanatlar ve müzik alanında yüzlerce çocuğa eğitim verdiğini belirten Türe, mesleğini severek icra ettiğini söyledi.

İlçede meslek hayatının yedinci yılını geride bıraktığını anlatan Türe, "Çeşitli faaliyetlerimi devletimizin sunmuş olduğu imkanlar sayesinde kısal kesimden gelen çocuklarımızla beraber sergiledik. Belki de bu okula gelinceye kadar enstrümanların sesini, ismini bile bilmezlerken yaptığımız çalışmalar sonucunda, çok güzel şarkılar söyleyen, gitar, keman, melodi, ritim çalan öğrencilerimiz oldu. Bu sayede kendilerini ifade etmelerine, kendilerine güvenmelerine ve 'ben başardım' duygusuna şahit olmak bana her zaman mutluluk verdi." diye konuştu.

Çocukların kalplerine müzikle dokunduğunu ifade eden Türe, şunları kaydetti:

"Şunu söyleyebilirim ki her şey sevmekle başlar. Bir ağacı, bitkiyi yetiştirmek, ona sadece su vermekten ibaret değilse, bir insanı, bir çocuğu yetiştirmek de aynı şekilde. Dolayısıyla onların hayatlarına, kalplerine sevgiyle ve müzikle dokunuyor olabilmek yaptığım bu işin en keyifli tarafı. Hayatıma dokunan tüm öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. İyi ki varız."

Tatvan Yatılı Bölge Ortaokulunda eğitim gören öğrencilerden Asmin Balakan ise "Benim de herkes gibi hayallerim var ve hayalimi gerçekleştiren müzik öğretmenimiz Hande Türe'ye teşekkür ediyorum. Buradaki yatılı okuldan mezun olduktan sonra güzel sanatlar lisesine gitmek istiyorum. Ardından, üniversitede konservatuara gitmeyi hayal ediyorum. Hande hocamız bizimle çok ilgileniyor. Onun gösterdiği saygı ve sevgi çerçevesinde müzik öğretmeni olup, onun gibi görev yapmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.