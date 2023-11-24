Bitlis'te jandarma ve polis ekipleri köylerdeki çocuklara hediyeler götürdü Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere, kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yaptı.

Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köylerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere, kıyafet, ayakkabı ve kırtasiye yardımı yaptı.

Merkeze bağlı Alaniçi ve Doğanlı köylerine giden ekipler, ziyaret ettikleri okullarda sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğretmenlerin gününü kutlayan ekipler, hediye dağıttıkları çocuklarla okul bahçesinde oyunlar oynadı.

Alaniçi Köyü İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Hatice Aslan, jandarma ve polis ekiplerinin öğrenciler için güzel bir etkinlik düzenlediğini söyledi.

Ekiplere teşekkür eden Aslan, "Polis ve jandarma personeli öğrencilere hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşattı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Öğrenciler de desteklerinden dolayı jandarma ve polislere teşekkür etti.