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        Fenerbahçe, şampiyonluk umuduyla sahaya çıkıyor

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı deplasmanda yenerek puan farkını 3'e indiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk için İstanbulspor'u yenip Galatasaray'ın Konya'da yenilmesini bekleyecek. Aksi halde ligi 2. sırada tamamlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 25.05.2024 - 09:50
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        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın İstanbulspor'u ağırlayacak.

        Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        Ligde geçtiğimiz hafta derbide deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe, son hafta öncesinde aralarındaki puan farkını 3'e indirmiş ve ikili averajda rakibinin önüne geçmişti.

        Sarı-lacivertli ekip yarın rakibini mağlup etmesi durumunda, şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek.

        Diğer tüm senaryolarda ise Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamlayacak.

        FENERBAHÇE'DE 10 EKSİK

        Fenerbahçe, İstanbulspor karşısında 10 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Michy Batshuayi, kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, PFDK'den ceza alan İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic yarınki maçta forma giyemeyecek.

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