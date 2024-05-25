Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 300'ü aşkın kişi öldü, binlerce ev toprak altında aldı
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, meydana gelen toprak kaymasında 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, bini aşkın evin toprak altında kaldığı belirtildi
Papua Yeni Gine'nin kuzeyindeki bir köyde meydana gelen toprak kayması sebebiyle 300'ü aşkın kişi hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlere göre, bini aşkın ev toprak altında kaldı.
Drone görüntüleri meydana gelen hasarın boyutunu gösterdi.
Başkent Port Moresby'nin yaklaşık 600 km kuzeybatısındaki Enga Eyaletindeki Kaokalam köyünde dün sabah saatlerinde gerçekleşen toprak kaymasında yüzlerce kişinini ölmesinden endişe ediliyor.