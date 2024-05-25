Antalya'nın Manavgat ilçesinde Dursun Kürüş'ün (60) 2021 yılında satın aldığı 14,5 dekar araziye ektiği 1100 zeytin fidanı, traktörle ezildi. Şikayetçi olan Durmuş Kürüş, araziye 360 bin lira masraf yaptığını, fidanları almak için 2,5 ay sıra beklediğini söyledi. Kürüş, "Zeytinlerimin, ağaçlarımın haline bakın. Özellikle çizgiden ve ağaçların üstünden gitmiş. Tahrip amaçlı yapılmış. Bunun başka bir izahı yok" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde inşaat işlerinde müteahhitlik ve taşeronluk yapan Dursun Kürüş, 2011 yılında ihalesini aldığı bir okul inşaatını tamamladıktan sonra Manavgat'ı çok sevdiği için ilçeye yerleşmeye karar verdi. Hacıobası Mahallesi'ne yerleşen Kürüş, emekli olup işlerini tasfiye etmesinin ardından büyük Manavgat yangınından sonra 2021 yılında Demirciler Mahallesi'nde tarım amaçlı yatırım için 14459 metrekarelik arazi aldı. Taşlık ve bozuk olan araziyi tarla haline getirmek için günlerce kepçe çalıştıran Dursun Kürüş, Hatay'dan getirttiği 1100 İspanyol zeytini fidesini geçen şubat sonu ve mart ayı başında dikti.

REKLAM Geçen yıl kasım ayından itibaren sürekli tarlasıyla ilgilenen, her gün fidelerin gelişimini gözleyen Dursun Kürüş, 10 Mayıs günü araziye geldiğinde bütün fidelerinin traktörle ezilmiş olduğunu gördü. Jandarma ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine haber veren Dursun Kürüş, olay nedeniyle şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"360 BİN LİRA HARCADIM" Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Dursun Kürüş, "Bu tarlayı, büyük yangından hemen sonra 2021 yılında aldım. Çok atıl vaziyette aldım. Kredi çektik, ödeyemedik, borcumuz oldu. Sonra işleri yoluna koyduk. Kış mevsiminde kepçe çalıştırdım, bu hale getirdim" dedi. Satın aldığı arazinin daha önce 2B'li olduğunu söyleyen Kürüş, "Burası 2B'den tarla vasfına dönüşmüş. Bu tarlayı 2B'den alan şahıs başka birine satmış. Yine el değiştirmiş. Sanırım ben 4'üncü sahibiyim. Bu tarlaya satın alma hariç bu hale getirmek için 360 bin liralık yatırım yaptım. Kış mevsimini hep burada geçirdim. Arazinin durumu iyi değildi, bu hale getirebilmek için kepçe çalıştırdım" diye konuştu.

"FİDELERİ ALMAK İÇİN 2,5 AY SIRA BEKLEDİK" Arazinin bakımını yapıp tarla haline getirdikten sonra 1100 zeytin fidanı ektiğini anlatan Kürüş, "Bodur zeytin olarak bilinen İspanyol zeytini. Bu zeytin fidanlarını, Hatay'dan getirttik. Faturalı, belgeli ve sertifikalı. Bu zeytinlerin özelliği, 3 yılda meyve veriyor. Fideleri alırken konuştuk, internetten de çeşitli yayınları izledim. Bu fideleri almak için 2,5 ay sıra bekledik, şubat ayının sonu, mart ayının başında fideleri diktik" dedi.