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        Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:51
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        Ahlat'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Bitlis'in Ahlat ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen törenle kutlandı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma okul öğretmenlerinden Şahide Demir tarafından yapıldı.

        Öğrencilerin şiirler okuduğu, oratoryo gösterisinin yapıldığı programda, aday öğretmenler yemin etti, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı tarafınca açılan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona eren programa, Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Meslek Yüksekokul Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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