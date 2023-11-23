Veteriner kliğinin bir bölünü kedi ve köpekler için "otel"e dönüştürdü Bitlis'in Tatvan ilçesinde veterinerlik yapan Dilan Hisar Ölper, hayvan sahiplerinden gelen talepler üzerine kliniğinin bir bölümünü "otel"e dönüştürdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde veterinerlik yapan Dilan Hisar Ölper, hayvan sahiplerinden gelen talepler üzerine kliniğinin bir bölümünü "otel"e dönüştürdü.

İlçede 2018'de veterinerlik kliniği açan Ölper, hasta ve yaralı kediler ile köpekleri muayene ettiklerini, aşı, kısırlaştırma, cerrahi operasyon, ağız ve diş bakımı, tırnak bakımı, kuaför, danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Hayvan sahiplerinden gelen taleplerden dolayı konaklama hizmetine de başladıklarını belirten Ölper, şöyle konuştu:

"Kliğimize 5 kedi ve köpek odası ve 20 kafes bulunuyor. İş gezisine veya tatile giden kedi veya köpek sahiplerinin programlarına göre günlük, haftalık veya aylık konaklamalarını sağlıyoruz. Burada kalan hayvanların sağlık kontrolünü, aşılarını, temizliklerini, beslenme ve günlük bakımlarını yapıyoruz. Hayvan sahipleri kedi ve köpeklerini gönül rahatlığıyla bize bırakabilirler. İstedikleri an güvenlik kamerası aracılığıyla hayvanlarını gözleyebilirler."