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        Hakkari'de kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan mezranın yolu, 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 22:21 Güncelleme: 21.11.2023 - 22:29
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        Hakkari'de kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan mezranın yolu, 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

        Kar yağışı ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi başladı.

        İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kardan kapanan Yeniışık köyüne bağlı Basamak mezrasının yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        Ekiplerce yürütülen 3 saatlik çalışma sonucu mezranın yolu ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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