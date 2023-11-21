Hakkari'de kardan kapanan mezra yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan mezranın yolu, 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi başladı.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kardan kapanan Yeniışık köyüne bağlı Basamak mezrasının yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekiplerce yürütülen 3 saatlik çalışma sonucu mezranın yolu ulaşıma açıldı.

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