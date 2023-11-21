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        Bitlis'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre oldu

        BİTLİS'tekar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:40
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        Bitlis'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre oldu
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        BİTLİS'tekar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

        Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, dün akşam yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde bölgeyi terk edeceğini ancak soğuk havanın etkisini sürdüreceğini söyledi. Yetkililer ayrıca don ve buzlanma uyarısı yaparak, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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