Bitlis'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetre oldu BİTLİS'tekar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

BİTLİS'tekar yağışı, aralıklarla etkili oluyor. Kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kentte aralıklarla etkili olan yağmur, dün akşam yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, trafikte aksamaların yaşanmaması için sürekli kar temizleme çalışması yapıyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün içinde bölgeyi terk edeceğini ancak soğuk havanın etkisini sürdüreceğini söyledi. Yetkililer ayrıca don ve buzlanma uyarısı yaparak, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.