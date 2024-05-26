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        İş yerine ses bombalı saldırı

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir iş yerine motosikletli iki kişi tarafından ses bombalı saldırı düzenlendi. O anlar kameraya yansıdı. Olayda iki kişi yaralandı. İşyerinin sahibi yetkililere şüphelilerin bulunması için seslendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 00:18 Güncelleme: 26.05.2024 - 00:39
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        Küçükçekmece'de bir iş yerine motosikletli 2 kişi tarafından ses bombası atıldı. 2 kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi. İş yeri çalışanı Yonca Türkmen, daha önce de otomobillerine ve yan dükkana da silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

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        Olay, saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi Hakan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen 2 kişi cadde üzerindeki tütün ve tütün mamülleri satan iş yerine el yapımı patlayıcı madde atarak uzaklaştı.

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        Patlama sırasında iş yeri önünde bulunan Şafak A.(28) ve F.S.(58) yaralandı. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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        Polis ekipleri hasar gören iş yerinde inceleme yaparken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

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        Görgü tanığı Vahdet Yılmaz, “Motosikletle geçerken iş yerinin önünde durup bombayı atarak gittiler. Orada arkadaşlar yaralandı sadece. İş yeri sahibine bir şey olmadı. Bir çocuk vardı kapıda küçük, diğerleri de dışarıdaydı. Bacağından ve kafasından yaralandı" dedi.

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        Öte yandan saldırının ardından gerçekleşen patlama güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olaydan birkaç saniye önce küçük bir kız çocuğunun iş yerine girdiği, bazı kişilerin iş yeri önünde beklerken patlamanın gerçekleştiği görüldü.

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        İş yeri sahibinin eşi Yonca Türkmen, “Eşim bombayı attıklarında içerideydi, eşim ölüyordu. Bombayı attıklarında yere yattı. Lütfen bulun artık, sesimizi duysunlar. Biz burada duramıyoruz, tehdit altındayız. Devletimize rica ediyorum, peşlerine düşsün ve bulsunlar. Arabamız, dükkanımız, canımızdan oluyoruz. Burada bir kişi ölebilirdi. Ölünce mi peşine düşülecek? Daha önce de arabamı, yandaki tekel bayisini kurşunladılar. Biz kim olduklarını bilmiyoruz, maskeyi takıyorlar geliyorlar bize bomba fırlatıyorlar. Burası Teksas oldu. Çoluk çocuk da ölebilirdi. Yaralanan müşterimdi şu an hastanede, durumundan haberimiz yok. Lütfen sesimizi duyun, biz burada ölebiliriz" şeklinde konuştu.

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