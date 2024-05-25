77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
Fransa'nın güneyinde bulunan Cannes şehrinde bu yıl 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivalinin ödül töreni gerçekleştirildi
Karla Sofía Gascón (fotoğrafta), "Emilia Perez" adlı filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülerek ödülüyle kırmızı halıda poz verdi.
"Kısa Film Altın Palmiye" ödülünü kazanan Nebojsa Slijepcevic (solda) photocall etkinliğine katılarak ödülüyle poz verdi.
Jacques Audiard (solda), "Emilia Perez" adlı filmle "Jüri Ödülü"nü kazanarak poz verirken, Karla Sofía Gascón (sağda), aynı filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülerek poz verdi.
Amerikalı yönetmen George Lucas Onursal Palme dOr ödülüne layık görülerek poz verdi.
Sean Baker, "Anora" adlı filmle "Altın Palmiye" ödülünü alarak poz verdi.
Coralie Fargeat, "The Substance" adlı filmle "En İyi Senaryo" ödülünü alarak, kırmızı halıda poz verdi.