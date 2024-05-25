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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!

        Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci, aktif futbolculuk kariyerini noktalama kararı aldı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin yarın İstanbulspor ile oynadığı maçın ardından futbolculuk kariyerini noktalayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 20:33 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:51
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        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
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        Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynayacağı maç için Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya gelen Bonucci’ye, tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe forması hediye edildi.

        Takım adına teşekkür konuşması yapan Mert Hakan Yandaş, “Lider bir adamın nasıl olması gerektiğini ben şahsım adına onda çok kez gördüm. Saha içi ve saha dışında her zaman takımın yanında olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Bizler ve Fenerbahçe taraftarları; o burada bizimle olduğu için çok şanslı, tekrar her şey için teşekkürler” dedi.

        37 yaşında futbolculuk kariyerini noktalama kararı alan Leonardo Bonucci de, “Bu harika ailenin bir parçası olmak benim için bir zevkti. Saha içinde ve saha dışında en iyimi göstermeye çalıştım ama en önemlisi yarın son savaşımızı vereceğiz. Kariyerimi bir kupayla bitirmek istiyorum ve yarın şampiyon olmak için bir şansımız var. Herkese teşekkür ediyorum” sözlerini sarf etti.

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