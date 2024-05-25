Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!

Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynayacağı maç için Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcularla bir araya gelen Bonucci’ye, tüm takımın imzaladığı Fenerbahçe forması hediye edildi.

Takım adına teşekkür konuşması yapan Mert Hakan Yandaş, “Lider bir adamın nasıl olması gerektiğini ben şahsım adına onda çok kez gördüm. Saha içi ve saha dışında her zaman takımın yanında olduğu için ona çok teşekkür ediyorum. Bizler ve Fenerbahçe taraftarları; o burada bizimle olduğu için çok şanslı, tekrar her şey için teşekkürler” dedi.