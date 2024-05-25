Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısında adaylardan mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi
Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 14 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 2 bin 173, Süheyl Batum da 672 oya ulaştı. Sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından Dursun Özbek, matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi.
Dursun Özbek'in listesi şöyle:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan
Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.
İŞTE SONUÇLAR:
TOPLAM:
Dursun Özbek: 2943 Oy
Süheyl Batum: 855 Oy
1. SANDIK
Dursun Özbek: 157 oy
Süheyl Batum: 36 oy
2. SANDIK
Dursun Özbek: 173
Süheyl Batum: 32
3. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 70
4. SANDIK
Dursun Özbek: 162
Süheyl Batum: 61
5. SANDIK
Dursun Özbek: 147
Süheyl Batum: 61
6. SANDIK
Dursun Özbek: 151
Süheyl Batum: 63
7. SANDIK
Dursun Özbek: 164 oy
Süheyl Batum: 45 oy
8. SANDIK
Dursun Özbek: 166 oy
Süheyl Batum: 42 oy
9. SANDIK
Dursun Özbek: 167
Süheyl Batum: 42
10. SANDIK
Dursun Özbek: 146
Süheyl Batum: 47
11. SANDIK
Dursun Özbek: 158
Süheyl Batum: 53
12. SANDIK
Dursun Özbek: 124
Süheyl Batum: 35
13. SANDIK
Dursun Özbek: 141 oy
Süheyl Batum: 36 oy
14. SANDIK
Dursun Özbek: 155 oy
Süheyl Batum: 49 oy
15. SANDIK
Dursun Özbek: 174
Süheyl Batum: 44
16. SANDIK
Dursun Özbek: 208
Süheyl Batum: 47
17. SANDIK
Dursun Özbek: 197
Bedii Süheyl Batum: 48
18. SANDIK
Dursun Özbek: 191
Süheyl Batum: 44
BATUM'DAN TEBRİK
Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşiyor. Saat 15.00'de başlayan oy sayma işlemi devam ederken, 12. sandık sonunda Dursun Özbek 1877, Süheyl Batum da 587 oy aldı. Kesin sonuçların açıklanmamasına rağmen başkan adaylarından örnek davranış geldi. Batum, Özbek'in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı.
BATUM: BU SEÇİMLERİN KAZANANI HER ZAMANKİ GİBİ GALATASARAY OLDU
Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi.
Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, "Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz." ifadelerini kullandı.
Başkan Dursun Özbek ise, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.
GALATASARAY'IN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.
Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle: