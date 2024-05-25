Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan

        Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısında adaylardan mevcut başkan Dursun Özbek, 14. sandık sonucunda seçimi kazanmayı garantiledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 25.05.2024 - 20:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 14 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 2 bin 173, Süheyl Batum da 672 oya ulaştı. Sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından Dursun Özbek, matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi.

        Dursun Özbek'in listesi şöyle:

        Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

        Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

        İŞTE SONUÇLAR:

        TOPLAM:

        Dursun Özbek: 2943 Oy

        Süheyl Batum: 855 Oy

        1. SANDIK

        Dursun Özbek: 157 oy

        Süheyl Batum: 36 oy

        REKLAM

        2. SANDIK

        Dursun Özbek: 173

        Süheyl Batum: 32

        3. SANDIK

        Dursun Özbek: 162

        Süheyl Batum: 70

        4. SANDIK

        Dursun Özbek: 162

        Süheyl Batum: 61

        5. SANDIK

        Dursun Özbek: 147

        Süheyl Batum: 61

        6. SANDIK

        Dursun Özbek: 151

        Süheyl Batum: 63

        7. SANDIK

        Dursun Özbek: 164 oy

        Süheyl Batum: 45 oy

        8. SANDIK

        Dursun Özbek: 166 oy

        Süheyl Batum: 42 oy

        9. SANDIK

        Dursun Özbek: 167

        Süheyl Batum: 42

        10. SANDIK

        Dursun Özbek: 146

        Süheyl Batum: 47

        11. SANDIK

        Dursun Özbek: 158

        Süheyl Batum: 53

        12. SANDIK

        Dursun Özbek: 124

        Süheyl Batum: 35

        13. SANDIK

        Dursun Özbek: 141 oy

        Süheyl Batum: 36 oy

        14. SANDIK

        Dursun Özbek: 155 oy

        Süheyl Batum: 49 oy

        15. SANDIK

        Dursun Özbek: 174

        Süheyl Batum: 44

        16. SANDIK

        Dursun Özbek: 208

        Süheyl Batum: 47

        17. SANDIK

        Dursun Özbek: 197

        Bedii Süheyl Batum: 48

        18. SANDIK

        Dursun Özbek: 191

        Süheyl Batum: 44

        REKLAM

        BATUM'DAN TEBRİK

        Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşiyor. Saat 15.00'de başlayan oy sayma işlemi devam ederken, 12. sandık sonunda Dursun Özbek 1877, Süheyl Batum da 587 oy aldı. Kesin sonuçların açıklanmamasına rağmen başkan adaylarından örnek davranış geldi. Batum, Özbek'in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı.

        BATUM: BU SEÇİMLERİN KAZANANI HER ZAMANKİ GİBİ GALATASARAY OLDU

        Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi.

        Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, "Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz." ifadelerini kullandı.

        Başkan Dursun Özbek ise, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.

        GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

        Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

        Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

        Dönem Başkan
        1905-18, 1925 Ali Sami Yen
        1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
        1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş
        1925 Ali Haydar Şekip
        1926 Ahmet Robenson
        1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
        1928-29 Necmettin Sadak
        1929-30 Abidin Daver
        1930-31, 1933 Ahmet Kara
        1931-32 Tahir Kevkep
        1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal
        1933 Fethi İsfendiyaroğlu
        1934-36 Ethem Menemencioğlu
        1936-37 Saim Gogen
        1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu
        1939 Nizan Nuri
        1939 Adnan Akıska
        1940-42 Tevfik Ali Çınar
        1942-43 Osman Dardağan
        1944-46 Muslihittin Peykoğlu
        1946-50, 1965-68 Suphi Batur
        1953, 1962-64 Ulvi Yenal
        1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu
        1957-59 Sadık Giz
        1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt
        1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin
        1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras
        1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar
        1990-92, 1992-96 Alp Yalman
        1996-2001 Faruk Süren
        2001-02 Mehmet Cansun
        2002-08 Özhan Canaydın
        2008-11 Adnan Polat
        2011-14 Ünal Aysal
        2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
        2018-21 Mustafa Cengiz
        2021-22 Burak Elmas
        2015-18, 2022-24 Dursun Özbek
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        Firari sanığı, jandarma saklandığı evde yakalandı
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        İsrail: Müzakerelere haftaya devam edilecek
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Kaygan zeminde balıkçı dükkanına çarptı
        Koltuk altında göç
        Koltuk altında göç
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Günde üç fincan kahve önerisi!
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Ahmedinejad aday olacak mı?
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        "Hedef enflasyonda kalıcı düşüş"
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"