Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan

Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 14 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 2 bin 173, Süheyl Batum da 672 oya ulaştı. Sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından Dursun Özbek, matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi.

Dursun Özbek'in listesi şöyle:

Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

İŞTE SONUÇLAR:

TOPLAM:

Dursun Özbek: 2943 Oy

Süheyl Batum: 855 Oy

1. SANDIK

Dursun Özbek: 157 oy

Süheyl Batum: 36 oy

2. SANDIK

Dursun Özbek: 173

Süheyl Batum: 32

3. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 70

4. SANDIK

Dursun Özbek: 162

Süheyl Batum: 61

5. SANDIK

Dursun Özbek: 147

Süheyl Batum: 61

6. SANDIK

Dursun Özbek: 151

Süheyl Batum: 63

7. SANDIK

Dursun Özbek: 164 oy

Süheyl Batum: 45 oy

8. SANDIK

Dursun Özbek: 166 oy

Süheyl Batum: 42 oy

9. SANDIK

Dursun Özbek: 167

Süheyl Batum: 42

10. SANDIK

Dursun Özbek: 146

Süheyl Batum: 47

11. SANDIK

Dursun Özbek: 158

Süheyl Batum: 53

12. SANDIK

Dursun Özbek: 124

Süheyl Batum: 35

13. SANDIK

Dursun Özbek: 141 oy

Süheyl Batum: 36 oy

14. SANDIK

Dursun Özbek: 155 oy

Süheyl Batum: 49 oy

15. SANDIK

Dursun Özbek: 174

Süheyl Batum: 44

16. SANDIK

Dursun Özbek: 208

Süheyl Batum: 47

17. SANDIK

Dursun Özbek: 197

Bedii Süheyl Batum: 48

18. SANDIK

Dursun Özbek: 191

Süheyl Batum: 44

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşiyor. Saat 15.00'de başlayan oy sayma işlemi devam ederken, 12. sandık sonunda Dursun Özbek 1877, Süheyl Batum da 587 oy aldı. Kesin sonuçların açıklanmamasına rağmen başkan adaylarından örnek davranış geldi. Batum, Özbek'in yanına giderek seçimi kazanmasından dolayı kendisini kutladı.

BATUM: BU SEÇİMLERİN KAZANANI HER ZAMANKİ GİBİ GALATASARAY OLDU

Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi.

Dursun Özbek'in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, "Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek ise, "Galatasaray'a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşime de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır. O da Galatasaray'dır." diye konuştu.

GALATASARAY'IN BAŞKANLARI

Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle: