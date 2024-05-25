Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.05.2024 - 21:00 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:26 facebook

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