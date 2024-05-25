Köpeği otomobile iple bağlayıp böyle sürükledi - En Son Haberler

Köpeği otomobile iple bağlayıp böyle sürükledi - En Son Haberler

Köpeği otomobile iple bağlayıp böyle sürükledi Hayvanlara karşı yapılan eziyet ve kötü muamele bitmek bilmiyor. Bunun son örneği Kayseri'den gelen insanlık dışı görüntüleri oldu. Melikgazi ilçesinde otomobile iple bağlayarak sürükleyen şahıs polis ekiplerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 25.05.2024 - 23:37 Güncelleme: 25.05.2024 - 23:44 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL