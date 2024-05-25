Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile uçuş gerçekleştirdi
Giriş: 25.05.2024 - 22:14 Güncelleme: 25.05.2024 - 22:14
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Orgeneral Kadıoğlu, 22 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni (TUSAŞ) ziyaret etti.
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Tesislerde incelemelerde bulunan Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.
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Ardından uçuş ekipmanlarını giyen Kadıoğlu, HÜRJET'in kokpitine geçti.
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İkinci pilot koltuğuna oturan Orgeneral Kadıoğlu, Ankara semalarında test uçuşu gerçekleştirdi.
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