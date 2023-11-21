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        Bitlis´te 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

        BİTLİS´tejandarma ekiplerinin Mutki ilçesine düzenledikleri operasyonda 10 kilo 200 gram skunk ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 20:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 20:30
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        Bitlis´te 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi
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        BİTLİS´tejandarma ekiplerinin Mutki ilçesine düzenledikleri operasyonda 10 kilo 200 gram skunk ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin `Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ile Mücadele´ çalışmaları kapsamında Mutki ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 10 kilo 200 gr skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli bir kişi gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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