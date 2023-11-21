Bitlis´te 10 kilo 200 gram skunk ele geçirildi BİTLİS´tejandarma ekiplerinin Mutki ilçesine düzenledikleri operasyonda 10 kilo 200 gram skunk ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

BİTLİS´tejandarma ekiplerinin Mutki ilçesine düzenledikleri operasyonda 10 kilo 200 gram skunk ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin `Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde ile Mücadele´ çalışmaları kapsamında Mutki ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 10 kilo 200 gr skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheli bir kişi gözaltına alındı.