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        Bitlis'te 20 bin ton kuru fasulye hasadı yapıldı

        Bitlis'te bu yıl 80 bin dekar alanda 20 bin ton yemeklik ve sertifikalı tohumluk kuru fasulye hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:47
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        Bitlis'te 20 bin ton kuru fasulye hasadı yapıldı
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        Bitlis'te bu yıl 80 bin dekar alanda 20 bin ton yemeklik ve sertifikalı tohumluk kuru fasulye hasadı gerçekleştirildi.

        Kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması ve teknolojik imkanların kullanılmasıyla birçok ürünün yetiştirildiği Bitlis'te, ülkenin kuru fasulye ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanıyor.

        Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde tarlalardan toplanarak tesislerde paketlenen kuru fasulye, birçok kente gönderiliyor.

        Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, gazetecilere, ülkenin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 15'inin Bitlis'ten karşılandığını söyledi.

        Kentin tarımsal faaliyetleriyle öne çıktığını ifade eden Demirden, "Bitlis genelinde yaklaşık 80 bin dekar alandan 20 bin ton ürün elde ettik. Bu ürünlerin çoğu Ahlat ilçesindeki paketleme tesislerinde paketlenip satılıyor. Bunlar bizim için gurur verici. Bu yıl verim pek fazla olmasa da memnunuz. Şu anda satışlarımızda durgunluk var. Bunu da aşabilirsek çiftçilerimizin yüzünü güldürmüş olacağız." diye konuştu.

        Yaytat Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Örken, 2 bin 500 metrekare kapalı, bölge çiftçisinin ürettiği kuru fasulyeyi işleyip paketlediklerini belirtti.

        Kuru fasulyeleri yurt içi ve yurt dışı pazarına sunduklarını dile getiren Örken, "Tüm illerde pazarımızı oluşturduk. Bunun dışında yurt dışına ihracatımız da mevcut. Kuru fasulyede şu an ilk 3 il arasında yer alıyoruz. Üretimimiz devam ediyor. Ürünleri tesisimizde işleyip, sınıflandırarak pazarlıyoruz. İlimizdeki ürünlerin yüzde 85'i mevcut tesislerde işlenip Türkiye piyasasına sunuluyor." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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