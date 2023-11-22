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        Bitlis'te istinat duvarına çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı

        Bitlis'in Hizan ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 00:20 Güncelleme: 22.11.2023 - 00:20
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        Bitlis'te istinat duvarına çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı
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        Bitlis'in Hizan ilçesinde minibüsün istinat duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Mersin'e gitmek için Hizan'ın Dayılar köyünden yola çıkan Ş.O. yönetimindeki 13 AAG 121 plakalı minibüs, Sürücüler köyü mevkisinde istinat duvarına çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 5 yolcu, Hizan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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