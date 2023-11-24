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        Bitlis kırsalında 50 düzensiz göçmen yakalandı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:45 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:46
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        Bitlis kırsalında 50 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, jandarma ekiplerince Tatvan kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu 50 düzensiz göçmen yakalandı.

        Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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