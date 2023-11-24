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        Bitlis'te Öğretmenler Günü programı düzenlendi

        Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 17:44 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:48
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        Bitlis'te Öğretmenler Günü programı düzenlendi
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        Bitlis'te 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında program düzenlendi.

        Şehit Mahir Ayabak İlkokulu konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Öğretmenler Günü ile ilgili mesajının okunduğu programda, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yaptı.

        Öğretmenler ve öğrencilerin şiirler okuduğu programda, şehit öğretmenler anıldı.

        Aday öğretmenler için yemin töreninin düzenlendiği program, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

        Programa, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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